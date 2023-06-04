第20屆香格里拉對話3日傍晚舉行主題為「歐洲-大西洋和亞洲-太平洋地區安全管理」的小組討論會議。對於烏俄戰事持續，中國大陸資深外交官、前駐美大使崔天凱直言，這是由於歐洲在自身安全方面出現了「管理不善」，如今應當向亞洲學習如何維護地區和平穩定。

崔天凱還指出，亞洲之所以能在過去數十年保持和平穩定，是因為各國懂得「協商、溝通和經濟合作」、「承認和尊重多樣性」，並遵循各自的政策行事，別國無權干涉。他同時提醒美西方，亞洲會繼續用這種方法管理安全及所有問題，北約想把版圖擴張到亞洲是不可容忍的。

香港《南華早報》報導，除崔天凱外，參加該主題小組討論會議的還有烏克蘭國防部長列茲尼科夫、荷蘭國防大臣奧隆葛籣以及印尼國防研究院院長維賈延托（Andi Widjajanto）。崔天凱向多位歐洲防長就烏俄戰爭表示，「我認為你們沒有有效地、建設性地管理安全局勢」，更恰當的說法是「管理不善」，你們可以看到結果是戰爭傷害了所有人。

崔天凱指出，儘管亞太地區也有一些所謂的「熱點地區」，但與歐洲採取的方法不同，亞洲為維護區域的和平與穩定已經努力了數十年時間。「我們過去常常向歐洲學習，學習他們在區域一體化方面的經驗。我們不會把我們的做事方式強加給你們，但或許你們（歐洲人）可以向我們（亞洲）學習了」。

在崔天凱看來，亞洲取得和平的基礎是「協商、溝通和經濟合作」，以及「承認和尊重多樣性」，允許各國遵循自己的政策，任何人都無權將自己的意志強加於他人。「我們將繼續採用亞洲的方式來管理我們的安全局勢和所有問題」，他表示，「我們不需要亞洲版北約，也不希望看到北約在我們地區的作用擴張」。

對於崔天凱的發言，奧隆葛籣表示不認同，她說歐洲在安全問題上並沒有「管理不善」，而是因為俄羅斯無視歐洲大陸的安全管理措施。列茲尼科夫則明確表示，基輔方面在沒有取得俄烏衝突的勝利之前，不會進行任何談判。「我們現在不需要調解人，我們的國家仍在進行戰爭」。