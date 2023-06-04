範圍達5000英里（約8046公里）的大西洋馬尾藻帶（Great Atlantic Sargassum Belt）沖上佛州沿岸，大量海藻腐爛後發出有如臭雞蛋的陣陣惡臭，專家警告，不只臭氣沖天，大片海藻內還暗藏大量食肉的海洋弧菌（Vibrio）。

英國《衛報》（The Guardian）報導，大片大西洋馬尾藻帶緩慢漂越大西洋後，先前已經沖上美國佛州沿岸海灘，海藻腐爛後發出有如雞蛋壞掉的陣陣刺鼻臭味。

大西洋馬尾藻帶沖上佛州、墨西哥、加勒比海沿岸。

不過專家警告，更令人擔心的是海洋汙染導致細菌增生，人類感染到就會造成生病、甚至死亡。

佛羅里達大西洋大學（FAU）海港分支海洋學研究所（Harbor Branch Oceanographic Institution）團隊在加勒比海及古巴附近的藻海（Sargasso Sea）檢測樣本，樣本中含有大量的塑膠碎片，這些塑膠碎片會與海藻及細菌相互作用，創造出可能「影響海洋生物及公眾健康的完美病原體風暴」。

海港分支海洋學研究所助理教授明瑟（Tracy Mincer）表示，他們的研究顯示，這些弧菌攻擊性非常強，幾分鐘內就能附著在塑膠上。他說從墨西哥灣延伸到非洲沿岸的藻帶為這類以動植物為主食的雜食性細菌提供了完美的繁殖溫床，附帶的微生物群落可能潛藏大量病原體。

舉辦淨灘活動的佛州非營利組織「清理邁阿密海灘」（Clean Miami Beach）創辦人林格爾（Sophie Ringel）說，在海灘上看到大片藻帶及夾雜其中的塑膠就夠令人震驚了，如今還有有害細菌，「這太可怕了。」

今年的大西洋馬尾藻帶蔓延8000公里。

佛州衛生局也呼籲居民及觀光客避免靠近馬尾藻，警告感染海洋弧菌（Vibrio vulnificus），對於有慢性肝病等免疫系統脆弱的族群可能造成嚴重後果。

佛州為何出現大量海藻？南佛羅里達大學（The University of South Florida，USF）光學海洋學（optical oceanography）教授胡傳民（Chuanmin Hu）表示，目前最受支持的理論是，2010年馬尾藻從藻海長距離漂移至大西洋熱帶海域，熱帶海域有更多馬尾藻種子，水溫更溫暖、陽光充足、營養足夠，相當適合馬尾藻生長。