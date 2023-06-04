有別於傳統封閉型架構的電信設備，O-RAN聯盟推動的開放式架構，開啟新世代電信設備市場廣大商機。5G O-RU可彈性部署於公網及專網場域，且可依客戶與情境需求和不同廠牌的核心網路與基頻單元設備（BBU）介接，進而提升部署彈性、降低整體組態成本。

鴻海瞄準強調乾淨網路（Clean Network）要求的5G O-RU市場，多年來與英特爾、亞德諾半導體（ADI）、是德科技（Keysight）等國際大廠合作，投入研發、設計、製程資源，開發多款室內型及室外型的5G O-RU產品，客戶遍及歐美、日本、台灣。

鴻海表示，室外型5G O-RU產品已陸續在國內外許多場館部署，如台灣高雄展覽館及日本客戶於橫濱、廣島的Local 5G場域建置，並與國際多家一線5G大廠合作，完成電信設備的端到端整合測試。

鴻海指出，將持續精進5G O-RU產品功能開發與性能提升，實現5G高速度、低延遲、多連結特性，展現前瞻研發於商業應用落實，在人工智慧、智慧城市、智慧工廠等領域，發揮5G網路價值與效益。