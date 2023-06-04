吃保健食品幾乎是全民運動，但醫師提醒，許多保健食品會與藥物產生交互作用，例如魚油、銀杏、人參等保健食品具有抗凝血功能，若服用抗凝血相關的心血管藥物，會增加出血的危險。此外，鎂補充劑可能造成低血糖風險，嚴重可導致昏迷。

功能醫學醫師歐瀚文在其臉書表示，許多民眾喜歡吃Q10、魚油、銀杏、人參保健食品，但這類保健品會干擾心血管藥物，尤其是與凝血功能相關的藥物，增加出血風險。

他並表示，不少民眾會補充鈣、鎂，但這兩者補充劑會干擾部分藥物，尤其鎂會影響血糖數值，造成低血糖風險。此外，鐵與維生素C堪稱最普遍的保健品，但除了可能影響藥效外，維生素C對女性的影響更為明顯。

歐瀚文說明8種保健食品的特色與服用注意事項：

1. 輔酶Q10：可能與抗凝血藥物、抗血小板藥物產生交互作用，增加出血風險。

2. 魚油：高劑量的魚油在抗凝血藥物或抗血小板藥物一同使用時，可能增加出血風險。

3. 鐵補充劑：鐵補充劑可能干擾某些抗生素、甲狀腺藥物的吸收與效果。建議服用時要相隔數小時。

4. 鈣補充劑：鈣干擾某些抗生素、甲狀腺藥物、治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥物的吸收。建議服用時間要相隔數小時。

5. 鎂補充劑：鎂會延長磺醯尿素（Sulfonylurea）類糖尿病藥物在體內的作用時間，造成低血糖風險。

6. 維生素C：維生素C會增加體內雌激素的濃度，最好與避孕藥或含雌激素的藥物相隔使用。

7. 銀杏葉：銀杏葉在與抗凝血藥物或抗血小板藥物一同使用時，會增加出血風險。

8. 人參：可能與抗凝血藥物、免疫抑制劑與抗糖尿藥物產生相互作用。

9. 聖約翰草（金斯蘭草）：減弱多種藥物的效力，例如抗憂鬱藥、口服避孕藥、免疫抑制劑、抗凝血劑。