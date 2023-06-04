明仁國中的橋牌國手們，送給縣長簽名比賽服裝表示感謝。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣體育會主辦的112年度縣長盃橋藝錦標賽，3日在明仁國中登場，共有42隊、256名選手參賽，日前以明仁國中為主的國手在亞太盃橋藝賽勇奪季軍和殿軍，為苗栗橋牌亮眼紀錄再添一筆，縣長鍾東錦到場為選手加油打氣，盛讚橋牌能訓練和啟發大腦的好運動，值得大家學習和推廣；而亞太盃國手們送給縣長簽名比賽服裝，表達感謝縣府支持橋藝運動。

鍾東錦率領教育處副處長徐建男等縣府團隊抵達會場，為參賽選手們加油打氣，縣議員鄭碧玉、橋藝委員會副主委邱宏宬和湯慧敏等人也到場致意。

鍾東錦表示，橋牌近年在苗栗蓬勃發展，學習橋牌能啟發智慧，更是世界上流行的紙牌遊戲之一，更是奧林匹克的智力競技項目，具有社交功能外，還能訓練和開發大腦，絕對是一項值得學習與投入的運動。

苗栗縣體育會橋藝委員會主委李萬源表示，苗栗橋藝推廣較其中縣市起步較晚，但在縣府前教育局長溫振琴等人無私奉獻和積極推廣，終於自2009年在明仁國中成立橋牌體育班，專門培訓優秀的橋藝學生，也培養出許多橋牌國手，甚至最後保送考取國立大學。他強調，打橋牌能訓練專注力、邏輯思考力和團隊默契，歡迎家長踴躍鼓勵子女學習。

李萬源說，在各界努力和選手們的辛苦付出，14名國手（有9位是明仁國中學生）4月初前往中國大陸寧波市，參加第24屆APBF亞太盃橋牌青年錦標賽，勇奪了U16組的季軍和殿軍，也取得8月在荷蘭舉行的世界盃橋牌賽亞洲代表權，目前正密集訓練，希望在世界賽為國家爭光，更為苗栗橋牌技藝亮眼成績再添一筆。