李男秀出自己拍攝的王丹私人住所，藉此證明曾跟隨王丹前往美國。（台北市議員林亮君提供／劉彥宜台北傳真）

影》捲強暴未遂王丹嗆子虛烏有 李男今開記者會還原真相

民進黨性騷擾風暴連環爆，連和綠營關係密切的民運人士王丹也遭爆有強吻、強暴未遂等紀錄，雖然王本人回應稱完全不存在相關事件，但爆料者李姓男子持續說出更多當初在美國的遭遇，並在今（4）日上午召開記者會公布更多細節，要求王丹正面回應並道歉。

李男表示，和王丹在2014年初認識，後續幾次聚會中王丹提及接下來要前往美國，並邀約他前往，王丹對他來說就是師長、前輩，名人願意帶著前往美國的邀約非常吸引人，但沒想到在美國的飯店中竟遭對方從身後用力抱住、強吻，甚至被推到床上，且王丹還意圖解開他自己的衣物，讓自己急忙喊剛動完手術，對方才作罷。

李男坦承，沒想過會被一位前輩、名人，甚至是政治明星做出這樣的事情，當時僅19歲的自己非常震驚與害怕，情緒一直等到回台後才有辦法宣洩，雖然早就希望公開向大眾說出此事，但因為過去身心狀況不夠穩定，擔心無法接受輿論壓力，才一直沒有辦法公開，但相關證據一直都有好好保存。

李男接著拿出多張照片指出，當初在美國時曾受邀前往王丹的私人住所，因為王是較敏感的人士，因此李只拿出部分自己拍攝的內容，如書桌的擺設、牆上的掛畫、廚房牆上的書法及植栽等，都與王在社群上公開的內容相符合，「有這樣的內容不是我刻意去捏造，如果今天不是他邀請我進去他家，我有辦法拍到這張照片嗎？」

李男認為，王丹有著強大的權勢及光環，可以把手伸進政治圈或學術圈對他打壓，讓他感到非常害怕，會選擇把事情公開，是因為最近有很多政治工作者說出自己遭受的不當對待與性騷擾，這些事情對他的啟發很大，雖然他看完每一件個案後都感到很難過，但還是很謝謝大家有勇氣說出口。

李男強調，既然王丹說自己很忙，自己也已經等了9年，因此不急著要馬上得到道歉，但要求對方在6月6日結束前，得在社群軟體明確地公開道歉，否則將帶著所有證據提告。

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