原本枝葉茂盛的小葉欖仁樹慘遭毒手，如今剩下光禿禿的枝幹，關山鎮民見狀感到心痛。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣關山鎮上月初發生毒樹事件，1棵樹齡超過30年的台灣欒樹遭人鑽孔毒死，兇手尚未落網，近日又被發現周圍8棵小葉欖仁樹遭同樣手法毒死，引發民眾撻伐，關山鎮公所已報案，依法每棵樹最少須賠償1萬4千餘元。

「真的很不好啦！」關山鎮長彭成豐說，雖然小葉欖仁行道路樹有部分竄根影響道路、排水溝的情況，但樹畢竟是有生命的，我們應該尊重跟保護植物。繼5月初關山鎮上1棵台灣老欒樹遭鑽孔毒死後，近日周圍又新增8棵、樹齡超過30年的小葉欖仁樹慘遭毒手。

陳姓民眾不捨地說，這些樹在他小時候就有了，就這樣無緣無故被毒死，葉子都掉光光，真的滿難過的。

原產於非洲的馬達加斯加島的小葉欖仁樹，樹形高聳挺拔，枝葉分層鮮明，猶如撐開的大傘，1975引進台灣後，被關山鎮公所大量種植作為行道樹，由於根系淺易竄生，導致路面隆起、鋪面破損，經民眾反應後，公所自2018年起每年編列預算移植，如今卻被人蓄意毒死，關山鎮公所強調絕對不會寬貸。

彭成豐說公所已完成報案，後續將提告，以遏止歪風，他也強調行道樹應該要移植到適合生長的環境，而不是以如此粗暴的手法解決問題。

依照台東縣行道樹管理自治條例第13條規定，毀損行道樹所造成的損害應負賠償責任，初估每棵樹最少須賠償1萬4千餘元，行為人若確定，總計需賠償10多萬元。