近來萬物齊漲，民眾荷包縮水有感，一名網友表示，家附近有5間早餐店，都在同一個時間點調整售價，漲幅高達5成，讓他花不下手，反而是小吃店、便當店等比較不敢隨意漲，他問「為什麼早餐店特別敢漲？是不是很暴利？」貼文曝光引發討論，網友也很有感，有人表示早餐店的售價較低，才會比其他餐飲敢漲，也不怕消費者抵制不吃。

原PO近日於PTT八卦板指出，住家附近有5間早餐店，每間相隔不到50公尺，且都在近期調整餐點售價，不少品項漲幅達5成，反觀小吃店、賣便當的業者，比較不敢隨意漲價。他說，現在蛋荒緩解、價格也回穩，不解為何早餐店還要調漲。

原PO表示，吃早餐像有錢人奢侈的一餐，他現在都不敢吃早餐了，只能等中午再吃飯，好奇問「為什麼早餐店特別敢漲？早餐是不是很暴利啊？有人跟我一樣略過早餐了嗎？」

貼文引發網友討論，「不怕你不吃啊！不怕你抵制」、「你說到重點，因早餐單價低特別敢漲，實際漲幅算起來很可怕，直接不買或少買抵制吧」、「現在超商早餐加飲料反而便宜了」、「早餐店真的很敢漲」、「很多人早就不吃早餐了」。