中國大陸駐美大使謝鋒日前在紐約為前美國務卿季辛吉百歲壽辰舉行慶祝活動，他表示，當今世界變亂交織，中美關係遭遇嚴重困難，歷史再次走到十字路口，並稱讚季辛吉依舊精力充沛、思維敏捷，祝願他和大家一道繼續推動中美關係回歸正軌、世界和平繁榮進步。

據中國大陸駐美國大使館網站3日消息，5月31日晚，謝鋒在中國大陸駐紐約總領館為季辛吉百歲壽辰舉行慶祝活動。中國大陸駐紐約總領事黃屏和來自美中關係全國委員會、美中貿委會的嘉賓出席。

謝鋒在致辭中表示，季辛吉博士是中國人民的老朋友、好朋友，是中美關係的開拓者、推動者，為中美關係正常化作出了歷史性貢獻。半個多世紀以來，季辛吉博士堅持不懈推動中美關係發展，為增進兩國溝通、合作與友好發揮了不可替代的作用。

謝鋒指出，當今世界變亂交織，中美關係遭遇嚴重困難，歷史再次走到十字路口。世界需要「季辛吉」，我們需要向季辛吉博士學習他透徹的智慧、共贏的戰略、無畏的擔當。一是旺盛的好奇心。博士一生都在學習，百歲高齡仍像年輕人一樣追蹤研究新潮的人工智慧技術，可敬可歎；二是無限的可能性。「外交是可能性的藝術」，回顧博士的外交生涯，從中美關係正常化到中東「穿梭外交」，博士總能通過主觀努力聚不完全為完全、化不充分為充分，完成無數「不可能完成的任務」。

謝鋒續指，三是透徹的戰略眼光，博士是美國人，首先考慮的當然是美國利益。同時博士善於從廣義而非狹義理解美國利益，不畫地為牢、不自縛手腳，理智務實透過求同存異找到不同國家之間的共同利益。博士堅定認為中美和平共處符合兩國和世界根本利益，不懈努力推動中美雙贏、世界共贏；四是高度的使命感，博士堅持做正確的事，即使遭遇非議責難也不隨波逐流。當年博士克服中美彼此隔絕長達22年的重重困難，與中國領導人一道打開兩國關係大門，作出了造福中美、惠及世界的正確抉擇。

謝鋒強調，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是新時期中美正確相處的治本之道。中美兩個不同制度、不同文化、不同歷史的大國找到正確相處之道，不僅將為變亂交織的世界帶來和平穩定，而且將為各國和平共處、合作共贏提供解決方案。

謝鋒引用毛澤東詩句「自信人生二百年，會當水擊三千里」，稱讚百歲基辛格博士依舊精力充沛、思維敏捷，祝願他健康長壽，和大家一道繼續推動中美關係回歸正軌、世界和平繁榮進步。

季辛吉感謝謝鋒為其舉行慶祝活動，愉快憶及與中國領導人一道推動美中關係正常化經歷，表示兩國應努力避免衝突對抗，共同應對世界挑戰，把彼此視作潛在的朋友而非潛在的敵人，為世界和平、繁榮、發展作出貢獻。

美中關係全國委員會董事會主席、美國前財長雅各‧盧，美中關係全國委員會會長歐倫斯，美中貿委會會長艾倫分別致辭，高度評價季辛吉為中美合作共贏和世界和平穩定所作貢獻，呼籲建立更具預測性和穩定性的美中關係。