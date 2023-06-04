據鳳凰網報導，在今天上午香格里拉對話會上，中國國防部長李尚福發佈主旨演講。主要就中國的全球安全倡議進行了介紹。李尚福部長重申中國堅持防禦性國防政策，回應了「中國威脅論」的說法。

報導稱，李尚福在提及中國維和行動的時候引述了中國軍人的一句話：「如果有人問我們，為什麼要到那麼危險的地方維和？因為我們要維護人類文明的底線。」