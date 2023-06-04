大陸女星虞書欣過往因古裝劇《蒼蘭訣》中飾演「小蘭花」一角而知名度大漲，並獲封「95後四小花旦」之一的美稱。不過，最近卻爆出虞書欣與75年男神吳建豪正在熱戀中，有網友發現，虞書欣私底下的行程和吳建豪高度一致，疑似穿情侶裝、隔空示愛等等行為令部分網友懷疑兩人正在交往，而這番猜測也引起熱議。

有眼尖網友發現，吳建豪和虞書欣4月11日到12日出現在LA，還被路人偶遇，留下了合影。巧合的是，吳建豪在社交平台上曬出在LA與家人聚餐的照片，日期與虞書欣出現的時候正好一致。到了5月初，吳建豪被拍到從上海飛往北京的照片。而此時虞書欣也回到北京，與朋友們一起相聚合影，到了5月下旬，吳建豪又飛到香港和朋友們聚會，還連續待了好幾天。巧合的是，虞書欣也再次現身香港街頭，還被路人偶遇。倆人在短短一個多月的時間內就同城了3次，比如倆人之間都有共同好友，比如劉雨昕，王思聰，且雙方都曬過他們的共同合影。

除了同城和好友交集之外，虞書欣和吳建豪之前還前後腳穿過同色系的衣服。當時虞書欣穿了一件紫色的吊帶裙，吳建豪穿了一件同色系的開衫。此外，虞書欣經常自稱小星星，4月份在曬穿搭的時候，也帶了相同的話題。有網友發現吳建豪此前直播的時候，也戴了一條星星項鍊。

這則爆料曝光後，許多網友紛紛表示不相信：「感覺兩人不是一個年代的，有點離譜」、「別太離譜我感覺他都能當她爹了」、「娛樂圈越離譜的越真」、「但有可能玩一個圈的早認識了也不一定」、「不知道該說什麼，這個世界這麼多個人，兩個人在同一個地方的機率很大吧，只在於認識或不認識」、「感覺不可能吧...八竿子打不著的兩人啊」