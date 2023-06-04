賴男家屬近日曝光賴男第一時間的送醫照片，強調賴男當時僅左手臂有插針，且並未插管搶救，希望真相能盡快釐清。（民眾提供）

賴男家屬近日曝光賴男第一時間的送醫照片，強調賴男當時僅左手臂有插針，且並未插管搶救，希望真相能盡快釐清。（民眾提供）

五億高中生命案疑點重重，法醫高大成發現賴男右手有4個注射孔，懷疑生前被麻醉藥昏迷後，遭注射氯化鉀造成心臟麻痺猝死，但檢方卻稱針孔是醫護人員施打針劑所致；對此，賴男家屬近日曝光賴男第一時間的送醫照片，強調賴男當時僅左手臂有插針，且送醫過程並未插管搶救，僅有給氧器，希望真相能盡快釐清。

高大成認為，遺體從10樓墜落不可能外觀完整，僅右手臂出血，認為賴男是被下毒後丟下樓或死後才墜樓，但檢方認為依目前現有證據，不足以推論賴生是被下毒再丟下樓；此外，高發現賴男右手4處針孔，上肘有2處、右肘動脈及上手臂各有1處針孔，且賴男送到醫院時血氧剩37％（一般死後是45到70％），但二氧化碳正常，懷疑是打氯化鉀等可造成心臟快速麻痺。

警方卻認為，採證時發現遺體4個孔洞中，其中2個針孔是在醫院急救施打點滴所留，另外2個洞直徑較大，應是墜樓時造成的傷痕；台中地檢也說，醫護人員在賴男送醫時有施打針藥，並套護頸，有相關診療記錄和照片為證，不排除孔洞是搶救過程中，在右手、左手和頸部壓出傷痕，而毒藥物反應需以解剖鑑定報告為主。

賴男家屬近日曝光賴男第一時間送醫時的照片，照片中可見賴男的左手臂有插針搶救，而賴男嘴唇處有咬痕，左手臂有不明傷口，左手拇指指甲處也有疑似血漬，救護人員也稱當時在車上並未插管急救，僅用給氧器，而檢方卻稱賴男右手的針孔是醫護急救所致，家屬希望藉由曝光照片盡速釐清真相。