富邦人壽執行副總經理董采苓表示，近年通膨、升息加速，俄烏戰爭影響能源價格，造成股匯債市動盪，地緣政治風險、變動的市場環境與政經因素，讓投資市場充滿挑戰，富邦人壽執行藍海策略，以價值創新概念，協助民眾兼顧未來保障和穩健投資，運用人壽領導品牌之優勢，推出「分紅保單」引領保險市場新潮流，協助客戶應對詭譎多變投資環境。

「分紅保單」具備三大特色：有機會參與保險公司長期經營分紅保單績效、兼具終身壽險保障及紅利分享特性、法令規範保障保戶享有可分配紅利盈餘7成以上。

分紅保單紅利來源為死差、費差及利差，其中主要來源為利差益，2022年富邦人壽獲利達655億元，創下歷年次高，合併資產5.6兆元，淨值比高於法定要求3％以上。富邦人壽表示，過去將投資利潤留給股東，現在藉由推出的分紅保單，讓保戶有機會分享公司經營分紅保單的投資績效。

分紅保單在銷售文件上需揭露「預期報酬率」，分紅保單獨立分紅帳戶投資配置會有較高比率放在股票部位，長期報酬率會較高，依法令規範給保戶的紅利不可低於可分配紅利盈餘的70％，且若保險公司連兩年未達在合理精算假設下推估可能紅利金額累積值，就要向主管機關說明理由及改善措施，保戶只要長期持有，就有機會終身享受富邦人壽經營分紅保單績效。

有鑑於這波受美國升息影響，不少投資型保單帳戶單位淨值都掉到面額以下，投資型保單不保證投資收益、客戶自負盈虧，有機會享受較高報酬及承擔虧損。分紅保單由富邦人壽針對分紅保單獨立帳戶負責操作投資配置，相較一般散戶自行研究，透過保險公司專業投資團隊進行之投資配置及操作較為穩健，較可能追求長期紅利，適合長期持有保單，兼顧保障與資產累積。另外，利率變動型保單依宣告利率影響保單價值，而分紅保單保戶可參與分紅保單的經營績效，除了投資收益，還多了死差益和費差益，若實際死亡理賠較保單設計時少，或保險公司在費用管控得宜，產生可分配紅利盈餘，依法規規定，須最少分配可分配紅利盈餘7成盈餘給保戶。