宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）當地時間2日通過推特帳號宣布，宏國著名科學家和藥理學家蒙卡達（Salvador Moncada）將出任宏都拉斯駐華大使，已獲中國國家主席習近平的批准。

據法廣報導，78歲的蒙卡達被科學界認為是世界領先的藥理學研究者之一。他是美國國家科學院的外籍準院士，曾指導倫敦大學學院沃爾夫森生物醫學研究所的工作，並在曼徹斯特大學從事癌症研究。

蒙卡達也是英國國民，2010年被英國女王伊麗莎白二世授予騎士稱號，1998年與比利時公主瑪麗亞-埃斯梅拉達結婚，該公主是前國王利奧波德三世的小女兒。

蒙卡達曾於1998年入圍諾貝爾醫學獎，他證明了一氧化氮（通常被認為是廢氣中的一種普通空氣污染物）實際上是心血管系統的一個重要調節器。蒙卡達還監督了治療瘧疾、癲癇、偏頭痛和癌症藥物的開發，他對證明了低劑量阿司匹靈在預防心肌梗塞和中風等心血管事故中的作用做出貢獻。

今年3月26日，宏都拉斯與台灣斷絕數十年外交關係，轉與中國大陸正式建立外交關係。台灣目前僅餘13個邦交國。