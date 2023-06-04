《戲說台灣》男星陳麒凱（本名陳建隆）與同為演員的陳子玄離婚四年，日前大方認愛8點檔演員的李緻（本名朱紫緹），陳子玄也透過經紀人大方給予祝福，不過傳出新戀情後的他，時常遭網友攻擊，紛紛對李緻說「下一個陳子玄」、「小心家暴男」等，對此，陳麒凱坦言這件事（家暴）對他的殺傷力相當大。

根據《三立新聞網》報導，陳麒凱透露，與前妻陳子玄一直都是維持友好的關係，而自從認愛李緻後，許多網友翻出過去家暴事件來辱罵他，他提到，當初事件爆出後他之所以選擇不爭論，是認為因為即使爭到真相又如何，雙方私下也都知道錯，有學到事情就好。

不過，他坦言，家暴事件對他帶來相當大的影響，他也非常感謝劇組願意邀他回去拍戲，接著談到與陳子玄六年來的婚姻，他忍不住落下男兒淚，他表示，這幾年來他不斷的學習，許多事都選擇默默承擔下，只要家人開心就好；此外，他透露，離婚後曾有段時間與陳子玄決定努力嘗試再一起，但他也解釋並不是要將陳子玄追回，「她有她的理想，我們也有努力過，最後還是沒有辦法就不要勉強」他回憶，自己從陳子玄懷孕到生孩子都沒離開過，發生的這些事他都選擇扛下，但他不後悔。

事實上，陳建隆在2019年和陳子玄離婚，而陳建隆因一段動粗影片外流引發家暴爭議，對此，陳建隆在臉書上發文表示，他已與家暴中心說明「一個家的好壞興衰，全跟父親本身的『教養』與『能力』有著最重要的關係，很抱歉自己的行為也拖累到別人」，並提到自己不會再失職，隨後陳子玄也開記者會澄清，當時陳建隆太急才會動手打了小孩，並不是家暴。

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