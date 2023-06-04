民進黨內接連被爆性騷吃案，媒體人董成瑜也指控國民黨的「花蓮王」，總統府發言人Kolas Yotaka今天強調，性騷沒有政黨別，任何一人或一黨若講話大聲見獵心喜，回力鏢將傷到自己。不過網友並不買單，紛紛留言「怎麼又轉移到別黨了」、「只有民進黨示範怎麼性騷吃案」。

Kolas表示，她曾經就是記者和主播，看過、聽過、經歷過太多類似場面，完全理解媒體人董成瑜說的。政治人物該怎麼反應這種新聞？「過去幾天在野黨撿到槍想要殺個片甲不留。但我早預見，任何一人或一黨，若講話大聲見獵心喜，回力鏢將傷到自己」。

她說，有關性騷擾，已經證明，加害者沒有政黨、性別、行業之分。性騷，只有「權力」之別。以記者這一行來說，會發生在採訪的現場、工作的場合，尤其是在飯桌上，或飯桌下。

Kolas指出，加害者的特點，是把受害人的身體，當作展示權力的舞台，進而使用言語、肢體侵犯對方。有時是性騷、有時是言語霸凌下屬、有時是肢體傷害助理、有時是喜歡看隨扈低頭鞠躬彎腰送便當...樣態很多。其最大的快感，是滿足支配慾：看見對方怔然錯亂、無法動彈、呼之即來、揮之即去，會覺得自己就是有權力呼風喚雨的「王」。

很多人質疑受害者「為什麼不申訴？」「為什麼當場不拒絕？」「有種就來告！」她認為，這個社會要求被害人要先學會「保護自己」，而非要求加害者「管好自己」。這種允許有權者自由、自在、舒適地對下位者予取予求的「常態」，已經被我們自己的社會建構起來，認為理所當然。忍耐這「常態」成為我們的「義務」，因為「王」不能被質疑。

Kolas強調，這上上下下錯誤的心態，鐵定是這一波性騷風暴我們最該反省的項目。反省，全面修正國家、各政黨、企業內部的制度，才能保護身邊的人，也自保。若不想再有無辜者受害，就不能再讓加害者有機會逞強當「王」。

不過許多網友對Kolas的說法並不買單，紛紛留言批評民進黨又打烏賊戰，「你應該用更大的力道檢討自己的黨，這種比較誰比較不爛的方式年輕人膩了」、「但現在就是民進黨發生性騷擾事件，怎麼又轉移到別黨了」、「多關心自己，別讓黨徒再吃案了」。也有網友力挺kolas，強調「性平不是一黨一派的事，各黨派及社會上各階級都有性平案件發生」。