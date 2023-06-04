小額終老保險主要為普及高齡族群基本保險保障所推動的保險商品。考量高齡族群年齡及體況的限制，購買一般的壽險商品可能面臨高保費的負擔而望之卻步，因此推出小額終老保險，使其有基本的保險保障。宏泰人壽持續推廣小額終老保險，讓保險保障可以照顧更多高齡族群。

宏泰人壽表示，小額終老保險最大的特色就是以提供基本保障為目的，低保額、低保費及免體檢，投保門檻相對較低，不僅適合高齡族群投保，在預算有限或是經濟無餘裕可以投保其他商業保險的情況下，小額終老保險就可以補足缺口。

目前宏泰人壽推出的小額終老保險，其保險金額最低10萬元就可以投保，終身享有身故、完全失能與祝壽保險金的保障，由於金管會放寬限制，以50歲男性投保小額終老保險、保險金額90萬元為例，繳費20年期，每年只要繳交32,940元保險費，就可以享有90萬元的終身壽險保障。

台灣在2018年時已為高齡社會，推估於2025年將邁入超高齡社會，許多父母現在已不受「養兒防老」的觀念束縛，因此對於年屆高齡的長輩來說，保險的存在顯得更形重要。在金管會放寬限制後，每個人最多可買4張小額終老保險保單，保額亦拉高至90萬元，保障額度更優於以往。宏泰人壽提醒保戶投保時，可在小額終老傳統型終身壽險主約之外，額外附加1年期傷害保險附約，增加因為意外傷害事故所致死亡或是失能的保障，讓保障更為完整。