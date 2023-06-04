18歲王姓高中生3日下午在大安濱海樂園戲水失聯，警消4日持續擴大搜救。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

18歲王姓高中生3日下午在大安濱海樂園戲水失聯，警消4日持續擴大搜救。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

18歲王姓高中生，昨（3日）傍晚與兩名同學到台中市大安區濱海樂園水域戲水，傍晚4時許，一陣大浪過來，王男突然滅頂、失聯，搜索至今仍無所獲，台中市消防局今（4日）持續出動6車、2船、16人及出動1台空拍機搜救中，並申請空勤直升機到場協助，全面展開搜救，希望能找回失蹤學生。

昨天下午王男等三名高中生前往台中市大安區濱海樂園水域戲水，下午4時左右，一陣巨浪湧來，其中18歲王姓男學生突然失去蹤影，儘管經過持續搜尋，至今仍無法找到他的蹤跡。

警方表示，經了解王男與17歲董、吳姓少年一起走至沙灘約1公里處戲水，三人因疑似水深至胸口時，突然起浪無法踩到水底，趕緊往岸邊走，吳、董2人安全上岸，王男因漂流後沉入水中，隨即行蹤不明。

6月4日早上7時34分，大安分隊、大甲分隊、幼獅分隊及第五大隊共出動消防車5輛、警備車1輛、消防人員7名、義消9名、2艘船艇、1台空拍機，由第五大隊組長王明輝帶隊前往搜救，並配合海巡署針對搜索責任區域進行搜尋。

面對這起意外事件，台中市消防局不斷加大搜救規模。除了出動消防車、警備車、消防人員和義消外，還申請空勤總隊的直升機協助搜尋。警方已聯絡失蹤學生的家屬，並將持續努力尋找失聯學生的下落。