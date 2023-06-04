據大陸央視CCTV國際時訊報導，中國國防部長李尚福今天（4日）在第20屆香格里拉對話會上發表中國的新安全倡議主題演講。關於台灣問題，李尚福強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政。中國必須統一，也必然統一。如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

李尚福：中國必須統一，也必然統一

關於台灣問題，李尚福表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政，一個中國原則已成為公認的國際關係基本準則。任何虛化、掏空一個中國原則的行徑都是荒謬和危險的。

李尚福表示，世人看得都很清楚，民進黨當局「挾洋謀獨」、外部勢力「以台制華」干涉中國內政，才是造成台海局勢緊張的根源，也是改變台海現狀的最大麻煩製造者。

李尚福說，中國必須統一，也必然統一，這是人心所向、大勢所趨。我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。」

李尚福暗批美國：動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動「顏色革命」和代理人戰爭

李尚福表示，事實證明，霸權主義和強權政治的手伸向哪裡，哪裡就不得安寧、就會戰亂叢生。中方認為，彼此尊重、平等相待才能和諧相處。堅決反對把自己的意志強加於人，把自己的利益凌駕於人，把自己的安全建立在別人不安全之上。有的國家肆意插手他國內政和地區事務，動輒單邊制裁、武力脅迫，四處發動「顏色革命」和代理人戰爭，搞亂一個地區後一走了之，留下一個爛攤子，我們決不能讓這樣的事在亞太被複製。強調相互尊重，很重要的是尊重對方的戰略自主和發展權。

李尚福還暗批美國，有的大國再次提出所謂的「印太戰略」。中方認為，不管什麼戰略都不能以意識形態畫線，以所謂的「假想威脅」構建排他性軍事同盟，否則極易陷入「自我實現的預言」。試圖推進「亞太北約化」，其本質就是綁架地區國家、渲染衝突對抗，只會讓亞太陷入到撕裂、紛爭和衝突的漩渦。

李尚福強調，歷史已經證明，集團政治、分裂對抗不會帶來真正的安全，只會加劇局勢緊張、破壞地區穩定。今天的亞太，需要的是開放包容的「大合作」，而不是拉幫結派的「小圈子」。我們不能忘卻兩次世界大戰和冷戰給各國人民帶來的深重災難，決不能讓這樣的悲慘歷史重演。

李尚福指出，中國倡導公平正義超越叢林法則，用互信協商消弭對抗衝突，用開放包容防範陣營對抗。大道之行，天下為公。中方願與各國攜手同行現代化之路，為世界穩定繁榮提供新的機遇。

李尚福：中國式現代化發揮重要作用

李尚福表示，中國始終致力於以實際行動促進世界和平發展。中國共產黨團結帶領全國人民，經過數代人不懈努力，成功走出了中國式現代化道路。中方願與各國攜手同行現代化之路，為世界穩定繁榮提供新的機遇。

李尚福指出，中國式現代化為促進共同發展注入強勁動力。過去10年，中國對世界經濟增長平均貢獻率達38.6％，成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，去年與東盟貿易總值達6.52兆元人民幣，雙方互為最大貿易夥伴。中國不僅自身徹底消除了絕對貧困，還積極幫助廣大發展中國家脫貧。截至今年4月，中國向120多個國家和國際組織提供超過24億劑疫苗，向東協國家提供超過6億劑疫苗。共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台，推動鐵路跨境貨物運輸覆蓋多國。

中國式現代化為維護世界和平作出重要貢獻。2008年至今，中國共派出44批139艘次軍艦，為1500餘批、7000餘艘中外船舶護航。今年4月以來，我們派軍艦從蘇丹港撤離940名中國公民和230多名外國公民。多年來中國累計派出維和人員5萬余人次，在聯合國安理會常任理事國中人數最多，與包括東盟在內的90多個國家、十多個國際和地區組織開展維和交流與合作。

中國式現代化為完善全球治理發揮積極作用。在烏克蘭問題上，中國立足是非曲直，恪守客觀公正，發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，派出中國政府歐亞事務特別代表赴有關國家進行溝通交流，不斷尋求國際社會最大公約數。在阿富汗問題上，中國主動開展國際協調，召開或參加系列會議，發佈中國立場文件，提供價值超過3.5億元人民幣的人道主義援助，在不干涉內政基礎上推動阿富汗「由亂及治」。前不久，根據習近平主席同沙伊兩國領導人達成的重要共識，沙烏地阿波柏和伊朗在北京舉行對話，簽署恢復外交關係的聯合聲明，化干戈為玉帛，進而帶動中東「和解潮」，這是對話的勝利、和平的勝利。

李尚福指責域外國家：試圖攪亂南海從中謀利

關於南海問題，李尚福表示，在地區國家共同努力下，南海局勢總體穩定，交流合作日益深入。現在，每年數萬艘各國船隻在南海通行，經此運往全球的貨物總價值高達3.5兆美元，沒聽說哪艘船通行受阻礙、安全受威脅。反倒是一些域外國家在南海以航行自由之名行航行霸權之實，想把南海攪亂以從中謀利，需要大家高度警惕、堅決抵制。

李尚福表示，鄰里之間有分歧很正常，大家也正在溝通協商、妥善解決，但有的域外國家在背後挑撥離間，對此我們要分清利害、保持清醒。中方願攜手地區國家，著眼大局和長遠，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商，共同將南海建設成為和平之海、友誼之海、發展之海。