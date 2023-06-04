身為2020年選秀狀元的灰狼前鋒愛德華茲，看來並未信任「小皇帝」詹姆斯好友開的經紀公司！根據《看台報告》資深記者海恩斯4日爆料，愛德華茲確定從「Klutch Sports」跳槽到「WME」運動經紀公司，目標就是今年夏天能跟灰狼完成5年2.03億美元的頂薪續約。

如此一來，愛德華茲將跟獨行俠後衛東契奇、七六人中鋒恩比德、太陽中鋒艾頓、暴龍前鋒史考提巴恩斯等人同屬「WME」運動經紀公司麾下，畢竟他在本季例行賽可以交出場均24.6分、5.8籃板及4.4助攻成績，甚至來到季後賽，他的場均變成31.6分、5.0籃板及5.2助攻。

有了本季如此傑出的數據表現，愛德華茲今年夏天將可滿足提前續約條件，根據勞資協議，他可以續簽5年2.03億美元頂薪合約，如果他在下個球季入選年度球隊，這份合約還可升級到5年2.44億美元，他當然希望可以找尋可以信賴的經紀公司，趕緊跟灰狼重新展開談判。