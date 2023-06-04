韓國國防部長官李鐘燮3日在新加坡出席第20屆亞洲安全會議（香格里拉對話），與中國國務委員兼國防部長李尚福舉行會談。韓方表示，雙方進行了富有建設性的對話，並決定重啟高層互訪及戰略對話、各軍種人員往來等交流合作，促進雙邊溝通與協調。

韓聯社報導，李鐘燮在會談結束後會向媒體表示，會談相當有意義，雙方進行了富有建設性的對話。雙方商定基於互尊互惠的精神推動雙邊關係發展。韓方強調中方為維護韓半島和平與穩定發揮建設性作用的重要性，中方對此表示認同。

據韓國國防部介紹，李鐘燮在會上強調，北韓進一步升級核武能力並不斷發起挑釁，對韓半島及地區和平穩定構成嚴重威脅。雙方還就韓半島及地區安全局勢、兩國國防交流合作事宜、雙方共同關切交換了意見。

韓中雙方決定重啟高層互訪及戰略對話、各軍種人員往來等交流合作，並修改國防合作諒解備忘錄，以加強雙邊防務合作。另為增進互信，雙方還商定評估在韓中國人民志願軍遺骸移交項目落實情況和海空軍熱線電話運作情況，並基於此促進雙邊溝通與協調。