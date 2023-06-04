近年來詐騙猖獗，已影響人民生活及財產安全，詐欺案件犯罪型態與技術不斷演化，行政院通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」，精進「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向，左營分局長邵明仁日前前往轄內曾發生攔阻詐騙失敗的金融機構拜訪，了解當下行員攔阻的實際情形，呼籲民眾及行員重視詐騙的手法。

「識詐」為警方強力推動的重點外，金融機構行員的關心慰問也是防止民眾遭詐的守門員，雖有行員熱心協助，但狡猾的詐騙集團仍會以話術誘騙民眾，並教導被害民眾對於行員的慰問搪塞敷衍，使之詐騙得逞。

左營警分局長邵明仁查覺此為防止民眾被害的漏洞，日前特別至轄內曾發生攔阻詐騙失敗之金融機構進行拜訪，紀錄民眾被詐騙集團教導回應行員的說詞訴諸文字成案例，要求各所於巡簽金融機構時向行員宣導最新的詐騙話術，包含關懷被害人後再行騙、假綁架、假交友等，以求反詐資訊與時俱進，讓「阻詐守門員」更能於第一時間發覺民眾被害徵候進而攔阻詐騙，保護民眾財產安全。

邵明仁呼籲若接到他人指示辦理提匯款，並要求以其他藉口搪塞訛騙行員之提問，一定是詐騙，千萬不可相信。正常管道之投資或付款，不會要求民眾向銀行行員說謊，請務必提高警覺，避免受騙。