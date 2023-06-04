為扎根技職教育，教育部國教署與台師大所率領的「高職優質化輔助方案計畫團隊」，自今年起，引導學校從素養導向教學跨向素養導向評量的設計，透過教師專業的評量設計，引導學生在真實情境的學習任務中，展現創意與想像力。

「高職優質化輔助方案計畫團隊」自新課綱實施以來持續培訓種子教師，將素養導向教學的理念與具體可行的跨域教學深化到各校，激發學生的多元學習與創新思維。

團隊帶領教師在「參與、交流、分享」的過程中，由種子教師說明演練、評析演練、分組討論、分享交流，運用Mentor-Mentee（教師傳習制度）的延續，逐步引導教師與學校產生「質」的變化。

教育部國教署以國立羅東高中、國立海大附中兩校進行跨校素養導向教學的校際觀摩課程為例，兩校分別以羅東林業文化園區地景元素，設計分組探索地圖，並結合群科特色，再由學員分組完成出「定向越野‧森林之秘」的素養任務解鎖活動，內容包括：設計跨域課程、SDGs永續教育目標及核心素養融入、素養導向評量及學習任務等。

而「鬼斧神工‧地質探索」的環境議題融入活動，則依據基隆和平島地質公園的海洋生態、古蹟探究、人文歷史、生態環境等面向，結合核心素養、跨科課程、學習目標、學習策略等進行教案設計發想，讓兩校學生對自己家鄉有更深入的了解，引進在地文化脈絡的思辯過程。。

羅東高中校長曾璧光表示，此次高職優質化的種子教師團隊參訪，可增進技術型高中專業科目教師理解普高一般科目在課程上的多元發展與設計思考，是很好的交流活動。

海大附中校長洪進源表示，參訪不僅使學校的教師獲得寶貴的教學靈感和啟示，更能將這些實踐經驗應用於課程設計和實際教學中，促進學生的多元發展和培養設計思考能力。