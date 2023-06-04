大陸唱作女歌手曲婉婷名下兩套，位於黑龍江省哈爾濱市的房屋，3日完成司法拍賣。據了解，被拍賣的物業均涉及其母親，哈爾濱市發改委原主任張明杰的貪腐案。

香港01報導，被拍賣的是哈爾濱市道里區富力江灣新城一期2號樓1單元的兩套房屋，分別為1801室及1802室，前者面積148.76平方公尺，評估價298.17萬元（人民幣，下同）；後者面積172.77平方公尺，評估價346.3萬元。

5月16日首次拍賣時，1802室經過89次延時，90次出價後，以291.9萬元成交，比起拍價多出近50萬元。1801室則因無人報名參拍而流拍，隨後降價約41.75萬元，於本月2日二拍，最終以219.9萬元成交。而上述兩套被拍賣的物業均涉及曲婉婷母親，哈爾濱市發改委原主任張明杰案。

曲婉婷曾因《我的歌聲裡》一曲成名，其母張明杰曾任哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任。因涉貪金額近3.5億元，2021年11月17日，哈爾濱市中級人民法院對張明杰受賄、濫用職權案公開宣判，以受賄罪判處張明杰無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2022年3月24日，黑龍江省高級人民法院二審公開宣判，並維持原判。張明杰案宣判後，曲婉婷多次在社交網路發文，疑似為母親喊冤，從而引發爭議。