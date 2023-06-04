大腸癌新發人數連續15年蟬聯國內十大癌症首位，醫師表示，除與飲食習慣有關，久坐不動也是危險因子。根據研究，每天多坐2小時，會增加大腸癌風險8％、肺癌風險6％、子宮內膜癌風險10％，這是因為久坐會減緩腸道蠕動，加上活動不足會讓人肥胖，使人成為罹癌的高危險族群。
大腸癌已連15年為國人新增人數最多的癌症。北市聯醫忠孝院區消化內科主任蕭奕宗表示，要遠離大腸癌，少吃紅肉與加工食品、避免久坐不動、定期做糞便潛血檢查等方式，均非常有效。
他示，大腸為ㄇ字型，大腸直腸癌依發生位置可略分為右側大腸癌（升結腸、盲腸）、左側大腸癌（降結腸、乙狀結腸）、直腸癌。右側大腸癌以腹脹、腹痛、貧血最常見；左側大腸癌則以大便習慣改變、細便、血便為主，有時會有腹痛不適。
蕭奕宗表示，現代人工作及生活型態都偏靜態，上班坐在辦公桌前、回家坐在電視或電腦前，久坐情況會讓腸道蠕動隨之變慢，增加腸道發炎機會，加上因活動不足而導致肥胖，使人新陳代謝變差，而成為罹癌的高風險族群。
他並表示，長時間待在室內，會減少曬太陽的頻率，人體合成的維生素Ｄ就會缺乏，而維生素D已被證實可保護腸道、降低腸炎或腸癌發生的機率。因此他建議，上班族要抽空起身動一動，午休到戶外曬曬太陽，以補充維生素D。
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