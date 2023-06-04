據中國駐美國大使館網站3日（當地時間）消息，中國駐美大使謝鋒2日會見美國財政部副部長夏包（Jay Shambaugh），雙方就共同關心的問題進行了坦誠、深入、建設性交流。謝鋒強調了中美加強對話、管控分歧、消除障礙的重要性，雙方同意就推進在雙邊和多邊領域的互利合作保持溝通。

另據美國財政部2日發布聲明指出，負責國際事務的副部長夏包和謝鋒會面，會晤是坦率的、建設性的，為延續保持開放的溝通管道與負責任地管理雙邊關係持續努力。夏包在談到美國關注的問題時，指出世界最大的兩個經濟體在全球金融問題上密切合作的重要性，還強調美中共同努力解決全球問題的重要性。

中美近期在經濟方面的接觸增加，中國商務部長王文濤日前到美國出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議期間，分別和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國貿易代表戴琪會面。然而，中美在安全相關領域的關係仍緊張。