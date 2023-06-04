據加拿大《環球新聞》（Global News）3日報導，在當天美國和加拿大軍艦過航台灣海峽時，在現場對其跟監警戒的中國軍艦險些撞到美軍鍾雲號驅逐艦。

《北京日報》引述該報導稱，本次過航台灣海峽的是美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon DDG - 93）、加拿大的蒙特婁號（HMCS Montreal）護衛艦，據搭乘蒙特婁號的加媒記者稱，事發時，一艘中國軍艦向美國鍾雲號加速駛來並攔截在其船頭之前。

記者引述蒙特婁號護衛艦艦長保羅·蒙特福德的話稱，中國軍艦曾對美方表示，若鍾雲號不肯改變航線，雙方即將發生碰撞，美軍曾試圖要求中國軍艦離開其航行路線，但最終卻不得不選擇了減速並改變航向。

蒙特福德稱，中國軍艦距離撞上鍾雲號僅有150碼（約166公尺）的距離，他稱中方在向鍾雲號開去前曾向對方喊話，因此他認為中方此舉是故意為之，他指責中方的做法「很不專業」。

但蒙特福德表示，中方並沒有對其所在的蒙特婁號採取同樣的做法，當時中國軍艦與蒙特婁號的距離保持在了1000碼以內，但他稱這一距離「是安全的」。

報導還提到，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）已獲悉此事，當時她正在新加坡參加第20屆香格里拉對話，她表示加方已就此事與相關方面進行了溝通。

6月3日，解放軍東部戰區對美加軍艦過航發表聲明稱，已組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。東部戰區表示，部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。