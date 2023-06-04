美國國務院當地時間3日發布消息稱，美國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）將於4日至10日訪問中國大陸和紐西蘭。消息指出，訪問期間，康達將討論「雙邊關係中的關鍵問題」，白宮國家安全委員會負責中國事務的主任貝莎蘭（Sarah Beran）也將參加會談。

路透報導評論稱，美中關係緊張之際，美國尋求加強對中溝通。

美國國務院消息還顯示，康達將在紐西蘭參加兩國戰略對話，討論氣候變遷、技術、經濟和安全合作等影響兩國的問題。

針對中美關係，外交部發言人汪文斌在4月18日的例行記者會上表示，中國始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係。當前中美關係緊張的根源在於美方基於錯誤的對華認知制定和執行錯誤的對華政策。美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝「護欄」，一邊破壞兩國關係的政治基礎。