台中一名單親母親曾與一名男網友短暫交往，日後提分手遭對方報復，男子把當初3P的私密照傳給她，還說「妳之後會為你的所作所為付出代價的」，並以公開照片為由恐嚇她，女子回應「我怕的都在發抖」、「讓我很不安」，法院依恐嚇罪判男子拘役50天，得易科5萬元。

判決書指出，蔡男與女方交往後，因女方透過LINE提分手，他心有不甘下在前年11月傳對方私密照給女方看，還說「之前你在幫○○吹的時候，我其實有錄影」、「你同時舔兩個龜頭時我還叫你看鏡頭，妳是真的忘了」，稱照片是當初3P的照片，還說原以為已經全刪除了，沒想到無意間翻到。

蔡男還說「一切都是妳太欺人太甚」、「懶得跟妳說了，妳之後會為你的所作所為付出代價的」，另外也透過遊戲私訊女子，提及會將私密照片或影片分享給女子母親和朋友，女子因此心生畏懼提告；蔡男表示沒有恐嚇意圖，只是雙方在吵架，但女子事後曾傳訊息「你是在威脅我」、「想讓我很不安」。

法官認定女子在訊息中已提到「我怕的都在發抖」、「讓我很不安」，也請蔡男將影片、相片刪除，但蔡男回應「我把照片都弄回來了」，認定涉犯恐嚇，依法判拘役50天，得易科5萬元；男子上訴後遭駁回，全案確定。