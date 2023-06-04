新冠疫情升溫，加上流感、腸病毒正值流行期，重症醫師黃軒表示，民眾在外要特別小心手扶梯，人來人往最容易受到污染，扶手上常見的細菌有大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌，都可能引發感染，尤其醫院、百貨公司和捷運的電扶梯扶手，可能還有其他病毒存在。

黃軒在臉書發文，公共場所的電扶梯上常見的3大細菌有大腸桿菌，存在於糞便中，可能透過人們的腳底或污染的物品帶到電扶梯上；金黃色葡萄球菌，一種常見的人體表面菌種，可引起感染；鏈球菌，引起慢性支氣管炎呼吸道感染的菌種之一。

黃軒表示，電扶梯扶手除了常見的3種細菌外，醫院、百貨公司和捷運不同場所，也有不同的病毒污染，病毒通過感染者的呼吸道飛沫、咳嗽或打噴嚏傳播，附著在扶手表面。像是醫院的電扶梯扶手在病人和訪客不斷觸摸後，最容易接觸到病毒。百貨公司則是人流量高，如果有顧客在感染病毒的情況下使用電扶梯，病毒就可能存在於扶手表面。捷運電扶梯比起醫院、百貨更多人使用，也有一定的病毒傳播風險。

黃軒表示，要避免接觸到電扶梯表面的細菌、病毒有6種方法，包括避免直接接觸、頻繁洗手、使用酒精消毒、避免觸摸臉部、清潔手扶梯、不要在電扶梯上吃東西喝飲料，以及建議電扶梯要每隔2-4小時消毒一次。