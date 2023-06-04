The Captain does it all. pic.twitter.com/F5WwO67w8E — New York Yankees (@Yankees) June 4, 2023

洛杉磯道奇4日再戰紐約洋基，這場碰上洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）。寇爾投出平日的水準，6局失1分，加上洋基打線4發全壘打支援，包括一哥「法官」賈吉（Aaron Judge）的第19轟，終場6比3獲勝，寇爾個人戰績推進到完美的7勝0敗。

道奇菜鳥投手葛洛夫（Michael Grove）第2局被勒馬修（DJ LeMahieu）跑出三壘打，包爾斯（Jake Bauers）後面補上全壘打成為兩分炮。該局下半，道奇派羅塔（David Peralta）敲出極為刁鑽的三壘方向小飛球，洋基3個野手衝過去接，球居然就掉在3人中間，落在界內一兩吋的位置，彈跳之後還被左外野手包爾斯碰得更遠，道奇一壘跑者直接衝回本壘得分。

4局上，洋基包爾斯一吐守備時的怨氣，又轟了1發兩分彈，單場雙響炮。6局上葛洛夫退場，洋基賈吉隨即奉上陽春炮，讓寇爾帶著4分領先退場。道奇在洋基牛棚手裡拿回兩分，不過洋基9局上又有卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）陽春炮增添保險分。

洋基全場僅6支安打，但其中4支是全壘打。反觀道奇打線在寇爾的壓制下沒能發揮火力優勢，只靠著觸身球和詭異的小飛球從寇爾手裡拿到1分，前一場「鐵支」4支4的貝茲（Mookie Betts）此戰4打數掛零。