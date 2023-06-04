近日五月天在北京鳥巢開演唱會，昨（3日）最終場也是五月天生涯第20場鳥巢演唱會，他們邀請到大陸歌手華晨宇當嘉賓獻唱，讓兩方粉絲超期待。豈料，當天疑似五月天粉絲不滿華晨宇粉絲喧賓奪主，竟不滿的直接大喊女星「張碧晨」的大名，而張碧晨與曾與華晨宇有過一段情並未婚生下一女，當下場面一度相當尷尬。

昨日傳出有五月天的粉絲趁著華晨宇歌唱時在場外大喊「張碧晨」，有影片指出「華晨宇粉絲拉橫幅大聲應援華晨宇，引發五月天粉絲不滿，全場大喊張碧晨。」不過，有華晨宇粉絲還原真相，表示華晨宇出場後，火星人（華晨宇歌迷名稱）紛紛站起來小聲合唱，在華晨宇solo〈好想愛這個世界啊〉，以男聲為主的五迷開始合唱《倔強》，亂喊五月天的名字。

火星人被打擾後強忍半首歌，試圖錄到華晨宇的歌聲，但間奏期間五迷（還是以男的為主）突然開始像猿猴一樣發出嚎叫，火星人直接反擊喊『華晨宇』，而五迷又大反擊喊張碧晨的名字，而最無辜的莫過於張碧晨，有網友為她打抱不平感嘆表示：「張碧晨沒惹任何人。」

事實上，張碧晨是在2014年回大陸參加《中國好聲音3》，最後獲得年度總冠軍，華晨宇則是在2013年以《快樂男聲》總冠軍身分出道。2018年兩人爆出熱戀消息，有眼尖網友注意到他們有各種情侶信物，但始終未承認交往，直到2021年1月網路爆出「3000萬粉絲頂級男藝人」偷偷生小孩，1歲了才報戶口，老婆也是圈內人，兩人才承認此事。