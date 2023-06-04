中捷公司模擬演練吊臂掉落軌道，且列車剎車不及撞上，人員接著展開搶修。(中捷公司提供)

台中捷運5月10日發生鄰近建案工程吊臂掉落軌道，導致列車撞上釀1死10傷意外，中捷公司事後全面檢討，提出9項作業程序修正，並於6月3日凌晨首度進行大型異物入侵模擬演練，內容包括工作人員手勢示警、阻擋車門關閉及隨車員啟動緊急剎車等，盼提高員工應變能力。

這次演練是模擬有塔吊吊臂掉落到中捷軌道上，此時若列車正在行駛中、或是列車停靠在月台時的個別因應辦法，狀況一為列車停靠在北屯總站，車站保全發現軌道有掉落物後即雙手高舉並交叉揮舞，藉由手勢阻止列車出發，而隨車員見到手勢立即按下緊急剎車鈕，阻止列車出發。

另一種模擬狀況則是列車在行駛中，隨車人員見到前方軌道有塔吊掉落，立即按壓列車緊急剎車鈕並實施全線列車駐留月台，中捷隨之成立緊急應變中心，隨車員則清查車廂內旅客狀況，並由消防人員展開車廂、車下救援等後續作業。

中捷公司指出，5月10日的事故發生後，中捷全面檢討並修訂險阻手勢、阻擋車門或月台門關閉等9項標準作業程序，同時辦理人員訓練與演練，未來將持續精進各項緊急應變措施，也加強人員應變能力。