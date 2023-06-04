民進黨性騷擾風暴持續延燒，柯文哲辦公室發言人陳智菡直言，讓她最無法接受的，就是過去擔任婦女部主任的許嘉恬，竟質疑被害人為何不跳車等，讓陳想到自己高中時也曾在公車上遇過性騷擾事件，「那個害怕與恐懼，是你會覺得說，我不知道你下一步會對我怎樣。」

陳智菡昨（3）日在網路節目《全民平評理》表示，民進黨婦女部和青年部，這些標榜最挺婦女及青年的組織，過去走在非常前面，甚至引領了社會風潮，帶來很多新觀念，但沒想到當組織內部發生腐敗事件時，卻是用近乎霸凌的方式想粉飾太平。

「這就是女孩子碰到這種事情最害怕的！」陳智菡指出，許嘉恬質疑被害人為何不跳車、不大叫，彷彿在質疑女生錯了，就讓她想到自己高中時曾坐在公車最後一排、最裡面的位置，結果竟遭身旁的老男人摸大腿，當時自己第一反應也是非常害怕，且甚至擔心若指控錯誤會被如何對待，「我根本不敢站起來，那個害怕與恐懼，是你會覺得說，我不知道你下一步會對我怎樣，如果你都敢對我做這種事情了。」

陳智菡質疑，當女孩子先天較弱勢的時候，為何這些女性卻沒有很同理的站在女性角度思考，反而讓受害者質疑自己是否有錯，是讓她最無法理解與原諒的地方，「這個事件我相信會累積，在年輕人的印象中，民進黨已經開始跟腐敗差不多，跟這種暗黑勢力差不多，是怎麼樣的權力讓他們集體腐敗，這件事情真的要追究下去」。

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