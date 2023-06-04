百萬YouTuber蔡阿嘎，日前釋出的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，被網友指出5大雷點引發爭議，事後蔡阿嘎已下架影片並道歉，對此，網紅陳沂點出影片炎上的原因，在於蔡阿嘎表達方式「非常沒有禮貌」除冒犯到店家外還造成其他人的困擾，讓她直批「丟臉丟到國外去」。

蔡阿嘎先前因影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，直接點名「吉野家」、「名代富士そば」、「Denny's」、「肯德基」、「なか卯」等店做出嚴厲批評，遭網友炎上指出，他在影片中不僅在店內大聲批評店家，還佔據公眾通道、共食等，讓網友認為他公然嘲笑的行為不妥，紛紛替店家叫屈。

然而，針對蔡阿嘎這次的爭議，陳沂3日在社群發文點出蔡阿嘎遭到炎上的主因，她表示，蔡阿嘎片中對著團員說「直接罵啊沒關係啊，這邊的人聽不懂」一行人還佔用公眾通道、大聲喧嘩錄影等，犯下日本飲食文化「多人共食」的大忌；接著，陳沂提到，東西好不好吃非常主觀，蔡阿嘎當然可以表達他的想法，但「問題是表達方式非常沒有禮貌，冒犯店家更造成其他人困擾，丟臉丟到國外去」。

事實上，蔡阿嘎在爭議爆發後，先是透過限時動態道歉，強調「往後會更謹言慎行」，昨日也拍攝影片向店家與打擾到的客人致歉，更表示，未來拍攝會針對態度及內容更加謹慎評估，「非常謝謝大家給我們的建議，我們都有聽到，謝謝你們！」