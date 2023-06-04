小S（徐熙娣）與許雅鈞育有Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）、許老三（許曦恩）3位女兒，其中二女兒Lily近期加入鼓鼓（呂思緯）MV拍攝。昨（3）日，Lily從國中畢業開心的PO出一段跳舞片，活潑生動的畫面及若隱若現的鉛筆腿吸引3.7萬人朝聖。

日前，呂思緯（鼓鼓）推出新歌〈他一定喜歡你〉，MV以校園青澀愛情為主題，邀請了小S的二女兒許韶恩（Lily）、ALL IN 5林裕城、許傑銘、陳柏安聯合主演。而Lily、林裕城在MV中有演出學生時期純純愛戀，Lily害羞說：「有一幕是我要撲倒林裕城的戲，我以為是合成上去，沒想到是來真的，超級害羞！另一個跟鼓鼓對戲，有嚇到，感受滿滿的能量。」而Lily昨（3）日國中畢業，高興的用她演出的MV當背音樂跳舞。

畫面中，能見到Lily戴上畢業帽、披上畢業服，內搭白襯衫及領帶，下身則是格紋膝上裙，套上黑長襪和黑高根鞋，同時留著一頭長髮，呈現清新脫俗的氣質，一點都不像是國中生，而隨著音樂舞動的她，若有若無秀出大長腿，並寫下「畢業了，Happy graduation. I’ll miss you guys」，小S看完也在留言區獻上祝福：「恭喜我的2寶貝。」