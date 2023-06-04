邊境解封後不少人瘋出國，一名女大生表示，日前到韓國首爾找朋友，發現當地有嚴重空汙、汽車橫闖或違停人行道、地鐵複雜、馬路不平、街道髒亂、坡道又多等，行程才第3天就讓她直呼「這輩子不再去韓國」，事後貼文被網友翻譯轉到韓國網站，引發熱烈討論，多數韓國人認為女大生說的都有道理，但台灣的環境也沒有比較好，更有人火大說，「不要來啊！」

原PO近日於論壇《Dcard》點出10大不想再去韓國首爾的原因，如嚴重空汙、汽車橫闖人行道和汽車違停人行道、地鐵線路多乘車不便、馬路坑洞多、街道髒亂、坡道多又高陡、插座電壓和台灣不一樣、高鐵沒有自由座、搭地鐵沒先下後上觀念、韓國道地美食台灣也吃得到等。

原PO表示，當地空汙嚴重到拿手機在路上走沒多久，螢幕就一層灰，街道隨處可見菸蒂、嘔吐物，很多人會站在路邊抽菸，甚至隨地吐痰，直呼「真的超噁的」，且韓國坡道又高又陡，讓她走到差點崩潰，行程第3天她就已確定這輩子不會再去韓國。

沒想到這篇貼文竟被網友翻譯轉發到韓國論壇《theqoo》，還登上網站熱門，引起韓國網友熱烈討論，「全部都是無法反駁的事實，呵呵」、「人行道的事情讓我很有共鳴，車子真的就會突然開上來」、「首爾的地鐵連我都會搞糊塗了，外國人一定覺得更難」、「同意，如果這些事項都能改善的話，對身為韓國人的我來說，也會覺得生活變得更好」。

但也有不少韓國人不以為意，「那妳不要來啊」、「她說的並沒有錯，但是身為幾天前去過台灣的人，我覺得台北明明也跟首爾一樣啊」、「除了一兩個以外我都同意，但我在台灣也有感受到這些現象」、「她說的話雖然沒錯，但台灣有好到讓人覺得再也不想去首爾嗎？」、「別的不知道，我在台灣生活了2年，感覺我已經把這輩子可以看到的蟑螂都看完了」。