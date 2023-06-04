去年啟用滿百年的台南市山上花園水道博物館，獲得耆老捐贈日據時期煙囪的耐火磚，消息經媒體披露後，引起同樣有百年歷史的日本田川市石炭・歴史博物館關注。該館研究員福本寬及早稻田大學教授嶋崎尚子專程跨海前來交流，發現2館都有來自共同廠商的耐火磚，甚至還在水道首度發現陽刻公司名稱的耐火磚，直呼「好珍貴！」雙方也約定將深化交流，發掘更多日據時期工業遺址的故事。

水道博物館表示，位於日本田川市的石炭・歴史博物館，是介紹早年提供日本能源的筑豐煤田煤礦產業相關資料的博物館，配合採礦動力需求，1905開設礦坑時，除規畫設置蒸氣鍋爐及2座高度45.45公尺的煙囪，還使用大批耐火磚。目前2座煙囪仍保持完整，也成為館方爬梳資料，重建歷史的重要依據。

與石炭・歴史博物館大約同時代興建的台南水道，同樣也有鍋爐及1座高36.3公尺的煙囪，但煙囪已因安全因素拆除，只剩下煙囪基座；不過，在拆除過程中，當地耆老吳子中及吳朝全曾保留了4塊耐火磚，去年2人將耐火磚回贈館方，蔚為佳話。

此一消息經媒體批露後，引起石炭・歴史博物館的關注，專程前來拜訪。雙方討論後，發現都有來自岡山縣備前市三石煉瓦株式會社及帝國窯業的耐火磚，目前這2家公司也都還在營運中；另外，水道博物館還擁有產自福岡縣北九州市戶畑區的耐火磚，種類頗為豐富。

水道博物館也向日方研究人員展示透過AR技術將消失的煙囪還原，日方人員直呼厲害。在現勘煙囪基座時，研究員還意外發現一塊由帝國窯業製作、印有BIZEN日INBE字樣的耐火磚，印製方式不同於一般的陰刻，而是以陽刻方式突出於磚上。據福本寬指出，這是首度在煙囪發現這種情況，懷疑是當初失敗的產品，背後故事值得進一步推敲。