今天是天安門事件34周年，國民黨總統參選人侯友宜透過競選工作室發表聲明表示，面對歷史的傷痛，我們必須意識自由、人權是兩岸之間應該追求的進步價值。

侯友宜表示，我們曾經以為在民主化之後，普世價值能夠在當代社會獲得實踐，但其實還是有許多挑戰，需要我們一一克服。如最近爆發的性騷擾事件，即是我們對女性權益及性別意識所面臨到的新課題，同時新住民、勞工等權益，也是我們要積極呵護與守護的對象，我們一定以致力創造多元共融的友善環境為目標。

侯友宜指出，挑戰還有很多，媒體第四權、大學自主性等，在這些年受到不等的侵害，民主制度並沒有想像中的那麼穩固，這些都是我們值得省思的地方。

侯友宜說，「不管風雨怎麼大，自由仍是會開花」，希望《自由花》不只是作為歌曲傳唱，而是能夠真正深化到每個人的心中，並且身體力行，我們一起努力、一起學習，共同守護，我們一起信守的價值與理念。