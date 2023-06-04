美軍5月30日公布，一架RC-135偵察機遭大陸解放軍殲-16「鬼切」攔截，殲-16的機尾亂流，還造成美機嚴重晃動，但陸媒報導指出，美機的目的，其實是要刺探並擾亂大陸航母山東號的演習。對此，退役中將帥化民指出，進行軍事演習時都會劃設禁航區，他國軍隊要是進入，都會遭驅離，大陸面對美軍多次挑釁，只有這次採取了較有威脅性的動作，已經夠容忍了。

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



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帥化民昨（3）日在中天政論節目《前進戰略高地》指出，任何的軍事演習，都不會允許其他國家軍隊窺探，因對方恐會藉機收集演習方的電子參數，影響演習進行。因此，當一國要舉行軍事演習時，都會劃設禁航區，只要有別國的軍艦、軍機進入，就會遭到驅離。

帥化民接著說，解放軍一定有先透過廣播，喊話美軍軍機離開演習區，最後是在多次警告無效後，才對美機採取較有威脅性的驅離行動。帥化民直言，美軍軍機多次侵入大陸空域、窺探大陸軍演，美國除了有不當行為在前，更是在藉機挑釁，但大陸僅這次採取了較激烈的回應方式，已經夠容忍了。

另外，我國駐紐西蘭前代表介文汲1日也在《中天辣晚報》指出，按照慣例，一般的飛行器會避開軍演區域，因此美軍軍機在山東號艦隊的上方飛行，基本上就是在刺探軍情，而大陸為了避免軍情洩露，自然會派軍機驅離美機，「是非曲直非常清楚」。