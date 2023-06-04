一名網友稱他的妻子日前收到一名友人傳訊息稱想要「各取所需」，要妻子每個月在車上用手或嘴巴幫對方一次，每次可給5千，妻子回應要對方去找別人，不希望破壞彼此友誼，該網友曝光對話截圖怒批「一直傳這種內容給我老婆」，沒想到其他網友卻一面倒認為女方問題較大。

該網友在臉書「爆料公社」曝光多張對話截圖，他的妻子日前收到網友的私訊，對方稱「我是真的想固定找妳，至少妳讓我還能有衝動」，妻子婉轉地回應她已經是「嬸婆」不年輕了，該網友還繼續說只是各取所需，說「如果一個月妳在我車上幫我一次，用手或者嘴巴可以嗎」，一次可以給5千。

原PO的妻子說不想要破壞彼此的友誼，要對方去找其他人，沒想到該網友回應沒有對象可以找了，希望她好好考慮，之後又繼續攀談，最後女方把網友封鎖；原PO曝光對話紀錄說，「這個人是不是有問題，我老婆把他當朋友，一直傳這種內容給我老婆」。

其他網友留言「一搭一唱才會有這些對話不是嗎」、「最大問題是你老婆」、「你老婆應該有傳什麼照片、影片之類的給對方」、「你老婆幹嘛回他」、「一個巴掌拍不響，妳確定自己另一半沒問題嗎」、「你老婆自己也很愛回人家，一個巴掌拍不響啦」、「正常女人看到都會刪除，你老婆自己也要檢討」、「嫌價格不夠高嗎」、「可以確定是老婆有問題」。