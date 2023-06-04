美國驅逐艦及加拿大護衛艦昨（3）日航經台灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁，雙方距離最近時僅有137公尺，險些相撞。對此，國防部今日表示，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。

國防部強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任。任何升高緊張與危險舉措，均無助於區域安全。

國防部呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。

德國前軍機飛行員在中國訓練戰機 德防長要求陸停聘
影〉美加軍艦航行台海遭全程跟監 共艦切入美艦航道險些相撞
美軍遭殲-16鬼切驅離氣到跳腳 我退將驚爆內情：大陸已經夠容忍了
#美國 #加拿大 #軍艦 #驅逐艦 #護衛艦