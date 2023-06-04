美國驅逐艦及加拿大護衛艦昨（3）日航經台灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁，雙方距離最近時僅有137公尺，險些相撞。對此，國防部今日表示，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。
國防部強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任。任何升高緊張與危險舉措，均無助於區域安全。
國防部呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。
美國驅逐艦及加拿大護衛艦昨（3）日航經台灣海峽期間，遭共艦近距離挑釁，雙方距離最近時僅有137公尺，險些相撞。對此，國防部今日表示，相關情勢國軍全程掌握，並檢派適切海空兵力監控，確保台海安全穩定無虞。
國防部強調，維護台海與區域和平穩定發展，是全球自由民主國家共同責任。任何升高緊張與危險舉措，均無助於區域安全。
國防部呼籲中共當局，應尊重自由航行權，避免過度挑釁行為，共同維護區域和平穩定與安全。
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