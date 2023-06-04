土耳其總統艾爾段今天宣布延攬前副財政部長入閣，盼能解決土國生活物價危機等問題。此舉暗示著艾爾段新任民選政府將重新採用較傳統的經濟政策。

路透社報導，分析師群認為，任命前財政部長希姆謝克（Mehmet Simsek）出任新一任財政兼金融部長，可能是為接下來幾個月升息預做準備，一反艾爾段長久以來不顧通膨居高不下，逆勢操作連續降息的做法。

這項經濟政策大轉彎發生的時間點，適逢許多分析師認為，在土耳其外匯儲備枯竭、國家力挺的保護性存款方案一再擴大、且通膨居高不下情況下，這個大型新興市場正走向動盪局面。

現年56歲的希姆謝克曾於2009至2018年間擔任財政部長以及副總理，廣受金融市場認可。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）主管柏克（Emre Peker）說：「這暗示艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）已注意到，民眾愈來愈不信任他因應土耳其經濟挑戰的能力。」然而，他認為，「希姆謝克的任命雖可能讓危機延後，但不太可能為經濟提供長期解決方案」。

「希姆謝克於上任初期可能會有強而有力的授權，但隨著2024年3月地方選舉逼近，他執行各項政策時所面臨的政治阻力會急遽升高。」

艾爾段自2021年以來所執行的經濟計畫聚焦於貨幣刺激以及特定性信貸，藉此促進經濟成長、出口以及投資，施壓央行採取行動並嚴重削弱其獨立性。

這導致土耳其的通膨率於去年來到逾85%，創下24年高點，接著才開始減緩。

在經歷了一連串崩盤之後，土耳其里拉於過去10年貶值了90%以上，最嚴重是在2021年底。上個月28日的投票後，里拉兌美元匯率來到20兌1美元的歷史新低。

法新社報導，艾爾段最新內閣成員僅衛生和文化部長留任，其餘全是新面孔。

除了希姆謝克出任財政兼金融部長，艾爾段還任命國家情報局長費丹（Hakan Fidan）出任外交部長。

55歲的費丹自2010年執掌國家情報局至今，曾被艾爾段稱為他的「保密者」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120604