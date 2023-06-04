花蓮原住民部落大學與在地的SCA國際認證咖啡教室合作，開設咖啡沖煮課程，幫助卓溪鄉布農族咖啡業者取得SCA精品咖啡手沖咖啡師中級證照。（花蓮縣政府原民處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣開辦原住民部落大學迄今邁入21年，提供多元課程予族人進修，今年與在地的SCA國際認證咖啡教室合作，開設咖啡沖煮課程，幫助卓溪鄉3名布農族咖啡業者取得SCA精品咖啡手沖咖啡師中級證照，未來將大幅提升當地的咖啡產銷成效。

部落大學長期開辦各式課程，推廣傳承語言、文化和傳統工藝，同時提供優化部落產業的發展學程，包含咖啡培植產銷班、體適能指導員培訓認證班跟數位證照班等，輔導族人參加證照考試，致力替部落族人解決問題。

部落大學今年與SCA、花蓮SCA協力單位都好咖啡三方合作，透過咖啡產銷培植班課程培訓族人手沖咖啡，並協助他們找到最適合沖煮的水溫、豆粉顆粒大小及重量等訣竅，成功讓3名卓溪鄉卓清村布農族咖啡業者余懷恩、何資儀、游亭淯等人，取得2023年SCA精品咖啡手沖咖啡師的中級證照。

縣府原民處表示，余懷恩在玉里鎮經營咖啡店，他因職場累積的實作經驗，打下紮實深厚的咖啡沖煮基礎，不僅高分考到國際認證咖啡沖煮師證照，達成自我的階段目標，更替卓溪布農族人增添一筆國際認證紀錄，值得讚許。

余懷恩坦言，自己一直希望能考取國際認證沖煮師證照，但SCA國際精品課程光單人學費就高達2萬元，是個不小的負擔，所幸部落大學讓他能免費報名參加相關課程，並順利通過測驗，相當開心。

何資儀、游亭淯兩人則是當地的咖啡豆農，他們認為，栽種咖啡前必須先了解咖啡的產業鏈，因此參與課程培訓，除能獲取證照，對於投入的咖啡種植產業及未來咖啡豆的產銷助益良多。

部落大學執行秘書、原民處藝術文化科長徐采瑤樂見部落大學的課程，實際改善族人的生計與產業，強調未來會持續開辦符合SDGs永續發展目標的課程並媒合相關教學資源媒，替族人提供合適的產業課程以協助職涯規畫。