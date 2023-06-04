台東女性網路賣家小孟(化名)上月31日與買家陳姓男子面交芒果，陳男趁隙伸出鹹豬手襲胸。（翻攝照片／蕭嘉蕙台東傳真）

受害者小孟(化名)回想事發當下，陳男的手並非輕碰，而是有力道地襲胸，驚覺遭性騷擾。（蕭嘉蕙攝）

民進黨性騷醜聞連環爆，「＃MeToo」運動再起，台東1名女性網路賣家也勇敢發聲，上月31日她接獲1筆來自陳姓男子的芒果訂單，面交過程中，陳男要求開袋確認產品並趁勢伸手襲胸，事發後不少女性賣家紛紛指出遭遇同1人性騷擾，目前警方已循線鎖定嫌疑人通知到案說明。

「我那時候嚇一跳，然後他馬上有跟我道歉，所以我那時候當下覺得他可能是身心障礙者，無法控制手才不小心碰觸到我」，網路賣家小孟(化名)說，第一眼見到陳姓男子時，他走路一跛一跛，講話含糊不清，因此事發當下不以為意，直到和老公談及此事，才驚覺遭到鹹豬手。

「我隔天調監視器出來看，我就覺得這個人的舉動不像是不小心的，比較刻意。」小孟老公小洪(化名)說，經過反覆觀看事發過程畫面，加上小孟回想受害當下，陳男的手並非輕碰，而是有力道地襲胸，他直覺陳男意圖不軌，將畫面上傳臉書社團，提醒其他女性賣家要特別小心，沒想到不少女性賣家紛紛跳出來說遭遇同1人性騷擾。

豐里派出所接獲報案後，已聯絡被害人小孟(化名)前往製作筆錄，並根據影片上陳男的特徵通知到案說明後，將依照性騷擾防治法第二十五條移送地檢署偵辦。