2日宜蘭縣長林姿妙特地到茶農蕭堂秋家中祝賀及張貼紅榜。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2日宜蘭縣長林姿妙特地到茶農林登科家中祝賀及張貼紅榜。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2023年宜蘭縣有機茶競賽及宜蘭縣春茶品級評鑑競賽成績出爐，由大同鄉青農林立偉青農5度奪下有機茶王寶座；春茶競賽則由大同鄉蕭堂秋獲烏龍茶組特等獎、冬山鄉林登科獲得新品種組特等獎，皆為國內茶葉技術競賽常勝軍。縣長林姿妙表示，正值宜蘭春茶上市季節，籲大家多多採購，共同支持在地優質好茶。

2日林姿妙與冬山鄉農會總幹事黃志耀、三星鄉農會總幹事李智遠、大同鄉長何勝立、縣議員沈志弘等人，特地到府祝賀及張貼紅榜，對於3位茶農分別奪下宜蘭縣有機茶及春茶競賽冠軍，表達肯定，並感謝他們對製茶產業的用心。

45歲的林立偉為「玉露茶園」的茶二代，與弟弟林承偉聯手經營，茶園面積約5公頃；2兄弟製茶資歷皆超過20年，獲獎無數。林立偉說，自己長期製茶易陷入迷思，容易被自我主觀意識影響，好在家人就是最嚴格的評審。今年特別在萎凋及攪拌過程中做調整，將製程時間提早，讓茶的香氣與韻味更突顯、有層次。

57歲的蕭堂秋自1993年返鄉接手家中「好茶舖茶園」，與弟弟蕭堂林通力合作，經營面積約1公頃，製茶技術豐富純熟，時常獲得春冬茶評鑑（烏龍茶組）特等獎，為縣內烏龍茶製茶高手。蕭堂秋提到，大同鄉海拔較高，茶園位在松羅國家步道上方，早晚日夜溫差大，做出來的茶特別清香有韻味。

67歲的林登科，於1986年成立「鵝山茶園」，目前種植面積約2公頃，取得產銷履歷驗證；除一級生產，近年也朝觀光休閒農業發展，成立茶燻體驗館。林登科表示，今年就是在好的氣候、好的原料，好的製作工藝，三合之下，方能成就此次好茶。

林姿妙表示，宜蘭縣好山好水出好茶，不管是大同鄉玉蘭茶、冬山鄉素馨茶、三星鄉上將茶或礁溪鄉五峰茶，皆各具風味特色品質相當好；目前正值春茶上市季節，籲全國消費者多加採購，來宜蘭品好茶，共同支持鼓勵最辛苦的農民朋友。

縣府農業處表示，全數參賽茶品皆有產銷履歷或有機驗證，品質安全有保證；欲購買宜蘭縣有機茶及春茶，可洽詢冬山鄉農會（03）9594025、三星地區農會（03）9893170分機41、礁溪鄉農會（03）9882033分機110、宜蘭縣茶葉發展協會0921583549。