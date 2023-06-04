It was too close to take 🤷‍♂️ pic.twitter.com/jokxGjxVyF — Toronto Blue Jays (@BlueJays) June 3, 2023

紐約大都會4日在主場敗給藍鳥，小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）9上兩出局時擊出致勝的二壘打，幫助藍鳥2比1獲勝。然而大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）遭到媒體質疑，為何要在兩出局、一壘無人時和小葛瑞洛硬拚？

美媒《紐約郵報》作家Jon Heyman批評說：「我報導過修瓦特的500場比賽，但是找不到比這次更不合理的調度。」當時雙方1比1平手，藍鳥超前分在二壘，一壘無人，合適的策略顯然是保送小葛瑞洛，對決下一棒的畢吉歐（Cavan Biggio），畢竟小葛瑞洛是有名的猛將，畢吉歐打擊率只有0.179。

結局是大都會救援投手羅伯森（David Robertson）在球數2好1壞領先時，投出很低的彈指曲球，被小葛瑞洛撈成三壘方向的強勁滾地安打。事實上羅伯森被下令要對決的時候，藍鳥休息區也有點訝異。

修瓦特賽後說：「羅伯森球數領先，我想他可以吊球，我信任他。當然我考慮過保送小葛瑞洛，現在結果並不好，肯定就會被批評。」羅伯森說：「主要是我沒投好。」他指出任何大聯盟打者都不該被輕視，包括下一棒的畢吉歐，況且小葛瑞洛近況不佳。小葛瑞洛說：「我保持專注並相信自己。那球是偏低的球，我幾乎只用一隻手打的，但是我有咬中，所以三壘手巴堤（Brett Baty）肯定接不住。」