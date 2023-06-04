針對新冠病毒不排除實驗室洩漏，英國廣播公司（BBC）日前發布報導稱「引述」中國科學院院士、前大陸疾病預防控制中心主任高福說「不要排除任何可能性」。對此，高福近日接受陸媒求證時怒批BBC斷章取義，稱寫這篇報導的記者根本沒採訪過他本人。

香港星島網報導，5月31日，BBC發布題為「新冠病毒溯源：頂級中國科學家稱不該排除實驗室洩漏」的報導，聲稱高福在接受BBC廣播四頻道Podcast「採訪」時表示，「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」

然而，大陸觀察者網2日向高福求證，高福表示，寫這篇報導的記者根本沒採訪過他本人，他近期也沒有參加過BBC的任何活動。高福說，BBC所引用所謂的上述言論，是斷章取義自2022年底他與幾位科學家的一次網路對話。

高福說，在那次網路對話中，有科學家稱「新冠病毒不排除實驗室洩漏」，他當時的發言是這樣的，「從科學的角度，我們不排除任何可能，但是任何可能都需要證據，實驗室洩漏是沒有證據的」。

對此，高福憤怒地表示，「不論是在中文還是在英文語境中，講話者在其話語中一旦加入『但是』，就明確表示『但是』之後的內容，才是講話者所要強調的主要意思。而BBC的操作，可以說是明目張膽地斷章取義、顛倒黑白」。