一名48歲女子因性行為後就出血，擔心罹患子宮頸癌而就醫，檢查發現，是子宮頸息肉導致的出血。醫師表示，30歲以上女性容易長出子宮頸息肉，多半是良性，但仍是異常的增生組織，仍有少數為惡性，因此醫師會建議去除息肉，或追蹤有無癌變的跡象。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中表示，上述女子在性行為後出血，上網查是子宮頸癌的症狀，非常擔心而就醫，但性行為後的出血多半是因子宮頸息肉所導致。

他表示，子宮頸息肉大多發生於30歲以上的女性，是一種異常的組織增生，雖然多數為良性，但仍有極少數可能會轉變成惡性腫瘤，因此醫師都會建議患者處理，或追蹤此息肉有無持續增大。

他說明，不同於肌瘤為硬的組織，息肉是軟軟的增生組織，若位於子宮頸，會因為性行為的碰撞而出血；若是位於子宮內膜的息肉，不會因為性行為而出血，但會拉長女性的經期時間，產生「拖拖拉拉的出血」現象。

至於子宮頸息肉的處理方式，鄭丞傑表示，有時婦產科醫師會在內診時，直接用械具轉下來即可，無傷口，門診後即可回家。若為子宮內膜的息肉，則於開刀房用子宮鏡取出即可，也無刀口，患者術後可快速恢復。