民進黨內接連被爆性騷吃案，恐嚴重衝擊明年總統大選及立委選情。蓋洛普市場調查股份有限公司首席顧問、前台北市副市長丁庭宇認為，民進黨總統參選人賴清德民調目前三成多，若這次性騷事件不好好處理，絕對會被攻擊且「會很慘」，民調將下滑。

面對民進黨內性騷事件爆不停，賴清德昨(3)日再度跟受害者和台灣社會致歉，並感謝受害者勇敢站出來，他強調，面對職場霸凌以及性平事件，絕對不必要大局為重，「你們的人身安全是最重要的」。

對此，據《中評社》今(4)日報導，丁庭宇接受訪問時直言，賴清德若在這次性騷擾事件處理不好，是會影響選情。他進一步說明，賴清德受到貪腐、弊案等事影響，導致民調僅三成多，若這次性騷事件不處理，絕對會被攻擊且會很慘，民調將繼續掉。

丁庭宇也針對國民黨總統參選人侯友宜的民調分析並提及4事，包括一、有戰必打，綠白總統參選人皆出席獨缺侯的事情，不能再發生。二、侯需要言之有物；三、侯要更謙恭；四、侯友宜家人要站出來力挺。

丁庭宇強調，上述提到的事情侯友宜都要做，就能使民調回升，「現在趕快做，時間還足夠」。

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